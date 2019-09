Lazio, i rientri dei nazionali: parte il piano anti Spal

Gli impegni delle Nazionali sono definitivamente alle spalle, ora la Lazio può puntare la Spal. Oggi alle 15 Inzaghi ritroverà tutti i suoi effettivi impegnati in ambito internazionale, Milinkovic, Vavro, Berisha, Marusic, Strakosha, Correa e Bastos, gli ultimi due reduci da viaggi intercontinentali. Anche Luiz Felipe è rientrato dalla convocazione del Brasile Under 23, ma rischia per Ferrara a causa di un nuovo problema alla caviglia toccata duro da Zaniolo nel derby. A parte lui e Durmisi, che sta recuperando dall'infortunio, il tecnico avrà tutti a disposizione nei tre allenamenti che lo dividono dalla partita del Paolo Mazza.

