PAIDEIA - Lazio, Luiz Felipe in clinica per accertamenti

Controlli per Luiz Felipe, al ritorno dalla parentesi con la Nazionale brasiliana U23. Il difensore della Lazio, infatti, ha raggiunto la clinica Paideia nel pomeriggio, dove si è sottoposto ad accertamenti in vista della partita contro la Spal. Il classe '97 si è presentato con un tutore alla gamba sinistra, sarà valutata la sua condizione e l'eventuale disponibilità per il match di domenica. Pomeriggio di visite, insomma, dopo gli impegni in Nazionale, che lo hanno visto in campo nel finale del match contro la Colombia e in panchina nel match contro il Cile.

