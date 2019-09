Lazio, Lotito: "C'è un clima diverso, questa squadra ha potenzialità"

Durante la presentazione della Lazio Women, Claudio Lotito si è soffermato anche sulla squadra di Simone Inzaghi, intervenendo ai microfoni dei giornalisti presenti: "Spero che la squadra riesca a esprimere le potenzialità che ha. E' una squadra che può confrontarsi alla pari con tutti, ma lo deve dimostrare sul campo. I risultati dipendono anche da fattori imponderabili. Quanto accaduto domenica è una dimostrazione di questo. Ma ciò è un ulteriore sprone per essere ancora più determinati e capire che solo attraverso lo spirito di gruppo, la compattezza, lo spirito di sacrificio e la determinazione, si possono raggiungere traguardi. Soprattutto attraverso il lavoro di tutti, tifoseria compresa, che deve rappresentare il dodicesimo uomo in campo. Ripeto: le vittorie dipendono dal lavoro di tutti, anche dei tifosi, che se creano un clima favorevole, di passione e sostegno autentico, nel rispetto delle regole, possono fare la differenza".

NUOVO ENTUSIASMO - "Champions per aumentare prestigio? Dal punto di vista della credibilità, la Lazio oggi ha una credibilità internazionale di alto livello, sia per il ruolo rappresentato da me nei consessi di carattere istituzionale-sportivo, sia soprattutto per quello che ha dimostrato nei comportamenti gestionali. In termini di bilancio e nel confronto con altre realtà sportive. Noi abbiamo riacquisito una grande credibilità, abbiamo una grande forza societaria, speriamo di avere anche dei grandi risultati. Sempre sulla base della squadra e sulla base del grande impegno che stiamo spendendo per raggiungerli. Spirito di gruppo maggiore rispetto allo scorso anno? Vedo un clima diverso, completamente diverso. Legato anche al fatto che i giocatori vivono in una casa in cui sono necessari orgoglio dell'appartenenza e responsabilità di tradurre in risultati quello che la società sta facendo".

