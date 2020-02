Lazio, i risultati del settore giovanile: "rubato" un gol valido nel derby Under 14

Weekend sfortunato sotto tanti aspetti per il settore giovanile della Lazio. Sorride solo l'Under 14 regionale, vittoriosa per 2-3 sul campo del Tor Sapienza. Dopo una serie infinita di vittorie consecutive, invece, primo stop stagionale per i compagni dell'Under 14 Pro. Peccato che sia arrivato in un derby (era uno scontro tra prima e seconda, con la Roma distanziata di 3 lunghezze, ndr), e che sia arrivato con un episodio arbitrale controverso. Come riportato da piccoleaquile1900, infatti, alla Lazio è stato negato un gol valido (la palla aveva oltrepassato completamente la linea, ma l'arbitro non l'ha ravvisato, ndr). Resta un po' di amarezza per l'1-1 maturato tutto nei primi 5' minuti di gioco, con i biancocelesti in vantaggio al 2' grazie a Serra e raggiunti solo tre primi più tardi dai giallorossi con la rete di Nardozi. Trasferta amara a Torino - in casa della Juventus - sia per l'Under 16 che per l'Under 15. A Vinovo finisce rispettivamente 2-0 e 2-1 per i bianconeri, con la squadra di Rocchi rimontata dopo il vantaggio iniziale. Proprio l'ex attaccante e capitano della Lazio è intervenuto nel post-gara:

“La partita era iniziata bene, l'avevamo preparata nel modo giusto. Bene il primo tempo, dove gli abbiamo concesso solo un'occasione riuscendo anche ad andare in vantaggio. Nella ripresa, però, abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase di non possesso: in questo momento non riusciamo a reagire e, dopo aver incassato la rete del pari, non siamo riusciti a sfruttare una buona occasione per segnare. Il 2-1 nasce da un errore individuale e nel finale abbiamo sciupato altre occasioni per pareggiare. Serve più determinazione e concentrazione per tutto l'arco della partita. Ultimamente veniamo puniti al primo errore ed è sempre più difficile rincorrere: dovremo lavorare su questo aspetto per uscire da questo momento difficoltoso”.

Under 16 | Campionato | 18ª giornata

JUVENTUS-LAZIO 2-0

Marcatori: 23’ Galante, 64’ rig. Turco (J)

JUVENTUS: Scaglia, Amansour (68’ Ghiardelli), Blesio, Doratiotto, Nobile, Dellavalle, Maressa (68’ Ventre), Costanza (20’ Valdesi), Turco (74’ Antolini), Le Donne, Galante (68’ Condello).

A disp.: Daffara, Bellocco, Elefante, Rossi.

All.: Bonatti

LAZIO: Morsa, Ruggeri, Quaresima, Tallini, Mancini, Del Mastro (58’ Milani), Bedini (60’ Amadei), Marafini, Crespi, Napolitano, Legnante.

A disp.: Sternini, Nannini, Vecchi, Perazzolo, Rossi, Serafini, Nori.

All.: Alboni

Under 15 | Campionato | 18ª giornata

JUVENTUS-LAZIO 2-1

Marcatori: 28’ Brasili (L), 45’ Anghelè (J), 51’ Vacca (J)

JUVENTUS: Motta, Turco, Miglietta (60’ La Malta), Panic, Domanico, Cappai, Florea (60’ Ghibaudo), Morleo, Vacca, Anghelè (66’ Rossi), Marino.

A disp.: Fuscaldo, Coppola, Savio, Owusu, Taravitola, Aurino.

All.: Grabbi

LAZIO: Magro, Giranelli, Milani, Nazzaro, Dutu, Petta, Oliva, Giubrone, Brasili, Troise, Cannatelli.

A disp.: Polidori, Fabris, Reddavide.

All.: Rocchi

Under 14 | Campionato

TOR SAPIENZA-LAZIO 2-3

Marcatori: 2’ Marinaj (L), 36’ Paparelli (L), 41’ Bigotti (L), 53’ Checci (T), 69’ Iacobucci (T)

TOR SAPIENZA: Mattia, Mariotti (48’ Bisaccioni), Ortu, Bizzocchi, Sartacci, Nuovo, Lo Zito, Zanobi (40’ Funaro), Mancini (44’ Checci), Iacobucci, Proietti (48’ Arrigucci).

A disp.: Ciciarelli, Pierpaoli, Capasso.

All.: Luvisoni

LAZIO: Caruso, Ferrari (65’ Cozza), Marini (46’ Stano), Paparelli, Bordoni, Barone, Marinaj (42’ De Lorenzo), Bigotti (55’ Di Florio), Serra, Gelli (52’ Losi), Carbone.

A disp.: Renzetti, Ercoli, Silvestri.

All.: Cozza

Under 14 | Campionato Pro | 12ª giornata

ROMA-LAZIO 1-1

Marcatori: 2’ Serra (L), 5’ Nardozi (R)

ROMA: De Franceschi, Cioffredi, Carpineti, Ceccarelli (56’ Ragone), Feola, Mirra, Bauco (56’ Fravola), Guglielmelli, Nardozi, Della Rocca, Belmonte.

A disp.: Minicangeli, Paolocci, Almaviva, Granata, Schietroma, Reale, Russo.

All.: Rubinacci

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Ercoli, Silvestri, Losi, Barone, Serra, Paparelli, Di Florio (52’ De Lorenzo), Gelli, Marinaj.

A disp.: Caruso, Stano, Marini, Bigotti, Bordoni, Carbone, Cozza.

All.: Gonini