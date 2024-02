Lazio, i risultati del settore giovanile: sfiorato l'en plein!

Il settore giovanile della Lazio è andato vicino a un weekend di quelli con i fiocchi. Non è riuscito per una sola gara, infatti, l'en plein di vittorie a causa della sconfitta subita dagli U17 Nazionali in casa contro il Palermo. Vincono, invece, le altre categorie con il netto 0-4 degli U18 sull'Empoli in Toscana, il 4-2 casalingo degli U16 contro il Bari, l'1-0 degli U15 ancora contro i 'galletti' e l'1-3 degli U14 Regionali Eccellenza di Rocchi sul campo dell'Accademia Calcio Roma. Di seguito il comunicato della società.

"L’Under 18 di Francesco Punzi si aggiudica lo scontro diretto contro l’Empoli. Nella cittadina toscana, le aquile classe 2006 si prendono la netta vittoria di 0-4, vanno a segno Marinaj e Gelli con un gol a testa, mentre è doppietta per Serra. La Lazio si prende il quarto posto della classifica.

Arriva un’altra sconfitta per l’Under 17 di Marco Alboni. Per i biancocelesti non è sufficiente la prestazione, è il Palermo a vincere di misura al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. La Lazio perde il quarto posto e scivola in quinta posizione, dietro di una sola lunghezza proprio dai rosanero.

I ragazzi di Gianluca Procopio vincono 4-2 la sfida casalinga contro il Bari. Per le aquile mettono la firma sul match con un gol a testa Reita e Zangari, mentre sigla la doppietta Polinari. L’Under 16 approfitta del passo falso del Frosinone e vola al secondo posto della classifica.

Seconda vittoria consecutiva per l’Under 15. La squadra di Giorgio Galluzzo batte di misura i pari età del Bari. Alle aquile è sufficiente la rete di Terracina per mettere in cassaforte i tre punti.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi continuano a volare più in alto di tutti nel campionato Under 14 Regionale Eccellenza. La Lazio si aggiudica lo scontro diretto contro l’Accademia Calcio Roma 1-3. I biancocelesti espugnano il campo della terza della classe con i gol di Schettini Ambrosio e De Vincenzo (doppietta). I ragazzi di mister Rocchi difendono l’imbattibilità e il primo posto della classifica".

Tutti i risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 19^ Giornata

EMPOLI-LAZIO 0-4

Marcatori: 14’pt Marinaj (L), 36’pt rig., 20’st Serra (L). 12’st Gelli (L)

EMPOLI: Poggiolini, Lamberto (17’st Massarelli), Tempre, Capacci (1’st Alfano), Falcusan (1’st Kurti), Tatti (25’st Bicchierini), Gaj (37’st Bartelloni), Suolija, Fiorini (17’st Pagni), Mboumbou, Coppola.

A disp.: Viti (GK), Parente, Pignataro.

All.: Lisuzzo.

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ferri (33’st Milano), Barone, Bordoni, Silvestri (25’st Proromo), Farcomeni (37’st Plutnik), Paolocci (33’st Iorio), Marinaj (25’st Cogo), Gelli (33’st Gningue), Serra (33’st Urbano).

A disp.: Gagliano (GK), La Branca.

All.: Punzi.

Under 17 Nazionali -18^ Giornata

LAZIO-PALERMO 0-1

Marcatori: 28’st Barranco (P)

LAZIO: Turrini, Di Bartolomeo, Trifelli, Francioli (43’st Fazio), Di Venosa (17’st Scuto), Battisti (31’st Santagostino), Curzi, Nebuloso, Carbone, Chiucchiuini, Miconi (31’st Canali).

A disp.: Mazzù (GK), Napolitano, Muzi, Polito, Fitto.

All.: Alboni

PALERMO: Mondello, Vitale, Barranco, Veron, Runza, Ribaudo (32’st Regina), Occhione, Brutto, Martinez, Visconti (27’st Rosciglione), Avena.

A disp.: Faraci, Maggio, Cirafici, Pipitone, Scalavino, Sapuchella, Di Stefano.

All.: Del Grosso.

Under 16 Nazionali -17^ Giornata

LAZIO-BARI 4-2

Marcatori: 1’pt Reita (L), 21’pt, 30’pt Polinari (L), 2’st rig. Zangari (L), 11’st Parisi (B), 13’st Padula (B)

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Calvani (27’st Costantini), De Fraia (1’st Noto), Di Marzio, Ciucci, Zangari (37’st Papandrea), Di Claudio, Polinari (17’st Macerata), Reita, Callarà (17’st De Angelis).

A disp.: Croce (GK), Di Liberto, Panariello, Fanku.

All.: Procopio

BARI: Armenise, Giannico (1’st Monopoli), Papareila (23’st Tartarone), Padula (37’st Falco), Di Monte, Le Grottaglie (13’st Anaclerio), Emiliano (1’st Emiliano), Mundo (1’st Sivilli), Parisi, Buonamico (1’st Casillo), Scarano.

A disp.: Fiore (GK), Basile Nesta.

All.: Lanera.

Under 15 Nazionali 17^ Giornata

LAZIO-BARI 1-0

Marcatori: 2’ st Terracina (L)

LAZIO: Patarini, Iovane, Ferrante, D’Agostino (21’st Morucci), Agrifoglio, Berni Canani, Dimaggio, Morelli, Diori (1’st Materazzi), Martellucci, Terracina (40’st Palancica).

A disp.: D’Isanto (GK), Florio, Miloiu, La Grutta, Cannatelli, Bellissima.

All.: Galluzzo

BARI: Cipolla, Dellino, Cassandro (15’st Calculli), Amorisco, Caputo, Valoroso, Picciotti, Santanelli (4’st Errico), De Ruvo (30’st Gisonda), Benefico (4’st Pietranello), Illuzi (30’st Evangelista).

A disp.: Loiacono (GK), Magurean, Napoleone, Torchetti.

All.: Anaclerio.

Under 14 Regionali Eccellenza – 18^ Giornata

ACCADEMIA CALCIO ROMA – LAZIO 1-3

Marcatori: 34’pt, 21’st De Vincenzo (L), 31’st Schettini Ambrosio (L), 35’st Tassone (A)

ACCADEMIA CALCIO ROMA: Liguori, Greco, Piacentini (21’st Tassone), Bassi, Santin, Santilli (1’st Marcoaldi), Fioravanti, Riccio, Maffiotti (20’st Romagnoli), Nardi, Bouroumana.

A disp.: Piluddu (GK), Conti, Lamalfa, Beffini, Morandi, Erba.

All.:Autorino.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben (26’st Bartoletti), Massarut (33’st Berini), Monti, Ricci Gian., Caputo (26’st Petronzi), Germani (21’st Ricci Gab.), Schettini Ambrosio (33’st Umana), De Vincenzo (30’st Pelle), Salvati (30’st Bocchino).

A disp.: Cau (GK), D’Innocenti.

All.: Rocchi.