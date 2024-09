Lazio, i tifosi in viaggio verso Firenze: consueta tappa a Badia al Pino - FOTO

Badia al Pino è una tappa fissa. Quando si sale da Roma per raggiungere la prossima destinazione, seguendo la Lazio in trasferta, per i tifosi laziali è impossibile non fermarsi là dove l'11 novembre del 2007 perse la vita Gabriele Sandri, per mano del poliziotto Luigi Spaccarotella. Una storia conosciuta, in tutte le sue vicissitudini, anche conseguenti, ma che ogni giorno merita di essere ricordata e commemorata. Per questo anche oggi, partiti alla volta di Firenze, i tifosi della Lazio hanno fatto tappa in quell'autogrill di Arezzo, per ricordare Gabriele, come ogni domenica allo stadio, come ogni giorno.