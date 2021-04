Lazio, il 29 aprile di 23 anni fa arrivò la vittoria della Coppa Italia col Milan - VIDEO

Il 29 aprile del 1998, la Lazio vinceva in rimonta contro il Milan, la seconda Coppa Italia della sua storia. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta nella finale di andata a San Siro per 1-0, non partirono bene neanche in casa, a causa del gol di Albertini per i rossoneri. Ma nel secondo tempo l'insperata rimonta si concretizzò grazie all'uno-due di Gottardi, Jugovic, e al tap-in vincente di Nesta al minuto 65'. I biancocelesti piegarono 3-1 il Milan e l'Olimpico allora gremito andò in estat totali. Attraverso il profilo Instagram ufficiale, la società capitolina ha ricordato quella fantastica notte.