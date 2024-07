Lazio, il commosso saluto di Castellanos: "Ciro, grazie per avermi..." - FOTO

Un passaggio di consegne che in qualche modo era già iniziato lo scorso anno, ma che oggi diventa ufficiale. Ciro Immobile dice addio alla Lazio, il re saluta il suo regno e si trasferisce in Turchia, dove ieri è stato accolto come una star dalle migliaia di persone presenti all'aeroporto di Istanbul. A raccogliere la pesantissima eredità del numero 17 sarà il Taty Castellanos, che avrà l'arduo compito di far sentire il meno possibile l'assenza dell'ex capitano, di un simbolo della storia laziale. Lo stesso attaccante argentino, però, prima di mettersi al lavoro per conquistare il cuore dei tifosi biancocelesti, ha voluto scrivere un messaggio a Immobile, ringraziandolo per tutto quello che gli ha insegnato: "Ciro, è stato un piacere condividere il campo e lo spogliatoio con te. Grazie per avermi aiutato in campo da grande professionista quale sei. Ti auguro tutto il meglio nella tua nuova tappa con la tua famiglia. Grazie capitano".