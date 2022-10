Lazio, il 'Gol of the Day' è di Immobile dagli undici metri - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Atalanta - Lazio è domenica. Tre anni fa oggi i biancocelesti affrontarono i nerazzurri all'Olimpico in quella che poi si rivelò la partita che svoltò quella stagione. Nel primo tempo la squadra di Gasperini impressionò andando all'intervallo sul risultato di 0-3. Inzaghi strigliò tutti negli spogliatoi e nella seconda frazione di gioco la musica cambiò: i biancocelesti rientrarono in campo motivati, spinti anche dal sostegno incessante della Curva Nord, e riuscirono a pareggiare la gara nei minuti finali. A riaccendere la gara ci pensarono Correa e Immobile (doppietta dal dischetto). E' proprio l'ultima rete del capitano dagli undici metri il 'Gol of the Day' scelto dalla società biancoceleste per oggi. Il video della marcatura è stato postato sui canali social ufficiali del club.