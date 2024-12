Lazio, il messaggio di Immobile ai tifosi: “Non posso cancellare ciò che abbiamo vissuto”

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex capitano biancoceleste Ciro Immobile si è raccontato ai microfoni di Sky. Il trasferimento in Turchia, al Besiktas, sembra esser stata la scelta giusta, ma tutte le vittorie e i momenti passati a Roma non si possono cancellare. Al termine dell'intervista il bomber ha infatti salutato così i suoi ex tifosi: “Saluto con estrema emozione tutti i tifosi della Lazio per questi otto anni che abbiamo vissuto insieme. So che molti si sono preoccupati per me, per come potesse andare qui la mia esperienza, la storia della Lazio continua e la mia prosegue qui, ma io vi porterò sempre nel cuore. Non posso cancellare gli otto anni che ho passato a Roma con la mia famiglia, a cui saremo sempre affezionati”.