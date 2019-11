Lazio, il nuovo fallimento di Morrison: lo Sheffield Utd pensa già alla cessione

Alla voce “recidivo” sul vocabolario potrebbe esserci stampata la sua faccia. Ravel Morrison: inglese, classe '93, ruolo centrocampista. Professione? Aspettativa disattesa. Che sia stato alla Lazio, West Ham, Manchester United, Cardiff etc. Ovunque è andato l'ex biancoceleste ha deluso. Non fa eccezione la sua ultima grande avventura allo Sheffield United. L'occasione per la rinascita, un nuovo inizio, il ritorno nella Premier League che l'ha battezzato “fenomeno”. Parola di Alex Ferguson. Sì, tutte aspettative appunto. La realtà è ben diversa: 12' in campionato, 180' in Coppa di Lega. Questo fino a settembre, poi il vuoto. Morrison ha all'attivo ben zero convocazioni negli ultimi tre mesi. Un curriculum che con tutta probabilità farà propendere per la sua cessione. Come riporta il corrieredellosport.it, infatti, lo Sheffield vorrebbe privarsene almeno a titolo temporaneo. Molte squadre di Championship lo accoglierebbero a braccia aperte, cariche di aspettative. Forse basterebbe solo controllare sul vocabolario.

