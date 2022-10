Lazio, il palinsesto del canale tematico: dagli allenamenti alla gara della Primavera

Fonte: sslazio.it

Lazio Style Channel dal 3 ottobre è in chiaro su Sky senza costi aggiuntivi per i possessori del pacchetto Calcio. Un passo fatto dalla società verso i tifosi che potranno seguire da vicino la squadra e non solo. Sul sito è stato pubblicato il palinsesto del canale tematico fino a sabato: si potrà seguire Sarri e i suoi avvicinarsi alla trasferta europea contro il Graz, celebrare il centenario dalla nascita di Tommaso Maestrelli e vedere la partita della Primavera contro i pari categoria della Virtus Entella. Di seguito il programma dettagliato:

Mercoledì 5 ottobre

11:00 – Allenamento squadra

18:00 – Walk Around allo Sturmstadion Liebenau di Graz

18:15 – Conferenza stampa Sarri e giocatore pre Sturm Graz-Lazio

21:00 – The Movie (il cortometraggio di Lazio-Spezia in nove capitoli)

Giovedì 6 ottobre

10:00-12:00 – Radio in tv con collegamenti dall’albergo che ospiterà la squadra a Graz

17:00 – Pre partita Sturm Graz-Lazio

18:45- Audiocronaca Sturm Graz-Lazio

A seguire post partita Sturm Graz-Lazio

Venerdì 7 ottobre

11:00 – Evento “Il Maestro”, Centenario dalla nascita di Tommaso Maestrelli – Sala Protomoteca del Campidoglio

Sabato 8 ottobre

11:00 – Campionato Primavera2 – Lazio-Virtus Entella

15:30 – Allenamento squadra