Lazio, il post amarcord sui social: "È stato così bello giocare con questa maglia" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

Sono passati tanti anni dal momento in cui ha lasciato la Lazio, ma Francelino Matuzalem non ha dimenticato il periodo trascorso a Roma. Tutt'altro. Sui social non perde occasione per ricordare per dedicare spazio ai momento vissuti con la maglia biancoceleste. Su Instagram ha condiviso una foto che lo ritrae in campo, per poi aggiungere: "È stato così bello giocare con questa maglia, forza Lazio sempre".

TORNA ALLA HOMEPAGE