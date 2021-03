Lazio, il presidente della scuola Capitán Juan: “Coltiviamo nuovi Correa”

Juan Forni, presidente della scuola Capitán Juan nella regione del Tucumán in Argentina, è intervenuto ai microfoni di LV12 per commentare la sua nuova iniziativa. Gli osservatori dell'Huracán faranno visita alla sua scuola per visionare nuovi giovani talenti proprio come Joaquin Correa, cresciuto nella piccola realtà di Juan Forni. Queste le sue parole: "Abbiamo una scuola di 300 studenti e grazie al maestro Blas Sánchez, che ha lanciato diversi giocatori a livello nazionale, come Sebastián Palacios, che gioca per l'Independiente e Joaquín Correa, che è alla Lazio. Il 18 e 19 aprile, gli osservatori dell'Huracán verranno a visionare i giocatori delle categorie 2004-2010 e anche le ragazze che giocano nelle categorie U-15, U-17 e in prima squadra".