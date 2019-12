Lazio, il pubblico ti premia: due giocatori nella top 11 di DAZN - FOTO

Quando vinci, in tanti ti odiano mentre altri ti battono le mani. Ed è impossibile non consumarsele guardando all'opera la Lazio di Simone Inzaghi. Una delle sue versioni più belle, aiutata dal momento di forma magico - in tutti i sensi - di Luis Alberto e Immobile. Il primo viene dalla luna, il secondo ha il killer instinct di un rapace (tutti gli indizi portano a pensare che sia un'aquila, ndr). Per questo sono entrambi presenti nella top 11 settimanale di DAZN. La Lazio è l'unica squadra ad essere rappresentata da più di un elemento, altro sintomo del momento fantastico che stanno vivendo i biancocelesti. Ecco la top 11 completa nella foto in fondo all'articolo:

