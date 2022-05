Lazio, il tributo di Armini a Leiva: “Sei stato importante per me” - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'addio di Lucas Leiva ha catalizzato l'attenzione proprio di tutti. Oltre ai tifosi e ai compagni di squadra, a celebrare il centrocampista brasiliano ci ha pensato anche un'ex compagno di squadra, ovvero Nicolò Armini. Il difensore reduce dal prestito a Piacenza è accorso all'Olimpico per l'occasione e dalla Tribuna Monte Mario ha realizzato una stories per il numero 6 biancoceleste al momento del suo ingresso in campo. Questa la didascalia all'interno: "Giocatore e persona eccezionale, grazie di tutto professore, sei stato importante per me lo sai". Il tutto seguito da due cuoricini blu e il tag all'ex giocatore del Liverpool.