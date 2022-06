Lazio, Immobile coach di Jessica: le stories degli allenamenti insieme

Fonte: Antonio Pilato - lalaziosiamonoi.it

Ciro Immobile non si ferma mai. Nonostante l'infortunio che gli ha precluso la possibilità di giocare le ultime due partite della stagione, l'attaccante della Lazio si sta già mettendo in forma in vista della prossima annata. Al contempo però si sta dedicando anche alla famiglia e in particolare alla moglie Jessica in attesa del quarto figlio. Essendo ancora in una fase embrionale della gravidanza la showgirl si sta ancora dedicando agli allenamenti per mantenere sempre al top la sua invidiabile forma fisica. A seguirla però non c'è solo un coach privato, bensì anche Immobile che però non ammette sconti e sembra essere piuttosto meticoloso in tal senso. Di seguito le immagini delle stories postate dalla coppia.