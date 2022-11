Lazio, Immobile: "Il nostro obiettivo è la Champions, io ci credo!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri sera è andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma la "Partita della Pace", organizzata da Papa Francesco per lanciare un messaggio accolto dalle più grandi stelle della storia del calcio. Tra i giocatori di riferimento di questa iniziativa c'era anche Ciro Immobile, capitano di una delle due squadre, ma rimasto in disparte a causa del problema fisico accusato. Il bomber della Lazio, nel corso della serata, si è espresso così ai microfoni di sportpaper.it:

"Stiamo affrontando un buon momento, i compagni stanno dando tutto e stanno facendo molto bene. Dobbiamo continuare in questa direzione e seguire mister Sarri. Io ci credo alla Champions League, il quarto posto è il nostro obiettivo. Il Napoli? Ha preso un bel vantaggio, anche se dopo la sosta può succedere di tutto. Ma ha un bel vantaggio sulle rivali. Lo Scudetto è possibile, devono crederci".

Pubblicato il 15.11