Lazio, Immobile ko: ecco quante gare rischia di saltare

L'infortunio accusato dal capitano biancoceleste contro l'Udinese rischia di fargli saltare diverse gare prima della sosta...

La Lazio trema. Al 29' della sfida contro l'Udinese si è fermato Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste ha sentito dolore al flessore della coscia sinistra e ha chiesto subito il cambio. Una scena che ha paralizzato lo stadio Olimpico e condizionato anche i compagni di squadra che ci hanno messo qualche minuto a riprendersi. Non si conoscono le condizioni del calciatore, anche se il medico Rodia ha parlato di sensazioni non positive, e bisogna aspettare i controlli del caso. In molti hanno parlato del rischio di un mese o poco più di stop che per il calciatore, vista la sosta per il Mondiale in Qatar, significherebbe tornare nel 2023. Ma quante gare salterebbe Immobile se lo stop venisse confermato? In totale sono sette: cinque di campionato e due di Europa League. Si partirebbe dalla sfida con l'Atalanta di domenica prossima, per poi proseguire con i match all'Olimpico contro Midtjylland e Salernitana che chiuderanno il mese di ottobre. Novembre non sarà meno duro visto che ci sarà la trasferta sul campo del Feyenoord per chiudere il girone di Europa League e due big match di campionato. Il 6 c'è il derby con la Roma e il 13 la visita alla Juventus di Allegri con in mezzo la gara con il Monza. Insomma sette gare importanti che i biancocelesti rischiano di dover affrontare senza il loro capitano.