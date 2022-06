Lazio, Immobile nel cuore di tutti: i tifosi lo omaggiano con degli striscioni

Ciro è il simbolo della Lazio, idolo della tifoseria, punto di riferimento per i compagni. I tifosi biancocelesti oggi lo hanno omaggiato in giro per Roma.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'amore dei tifosi Laziali per Ciro è noto da anni, il bomber della Lazio è entrato a suon di gol nel cuore dei supporters biancocelesti, diventando un simbolo del club. Sono 182 le reti segnate con la maglia biancoceleste, nessuno nella storia ha fatto meglio di lui e anche per questo non sarà mai dimenticato. Oltre il calciatore, poi, c'è l'uomo: un padre di famiglia amorevole e giocoso che quando veste la sua divisa e indossa la fascia di capitano diviene leader e condottiero. Un punto di riferimento per i compagni che vedono in lui l'esempio a cui ispirarsi per mentalità, tenacia e sacrificio. Immobile alla Lazio è rinato e si è elevato a bandiera di un'intera tifoseria che come sempre gli mostra il suo amore e lo omaggia di continuo con cori, applausi e attestati di stima.

STRISCIONI A ROMA PER CIRO - Non solo i cori o la stupenda coreografia di qualche tempo fa, in queste ore in giro per Roma sono stati appesi striscioni e immagini dedicati a Ciro. I tifosi della Lazio hanno ringraziato il proprio capitano, celebrando i gol messi a segno nel corso di questi anni. "Viva Ciro il grande!" e "182 volte grazie!" queste sono le frasi che hanno usato per omaggiare chi da anni fa emozionare ed esultare un popolo intero, chi ha conquistato il suo affetto e il suo amore incondizionato.