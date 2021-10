Lazio, Immobile omaggia Pedro a ritmo di Raffaella Carrà - FOTO

È bastato un siluro mancino di Pedro alla Lazio per sbarazzarsi della Fiorentina nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A. Un gol pesantissimo quello esterno spagnolo che consegna i tre punti a Sarri. In tantissimi si sono complimentati con il numero 9 autore di una vero è proprio capolavoro balistico. Tra questi anche Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, a secco di gol contro la Viola, ha festeggiato l'ex Barcellona con una storia su Instagram e ovviamente l'immancabile canzone in sottofondo, diventata ormai un tormentone: "Pedro" di Raffaella Carrà.