Lazio | Immobile, parla il padre: "L'addio? Non mi sorprende, vi svelo il motivo"

L'addio di Immobile è un vuoto che andrà colmato presto. I tifosi sognano di poter vantare di nuovo in squadra un leader e un bomber capace di far emozionare dall'altro dei suoi oltre 200 gol. Un punto di riferimento storico, una leggenda della Lazio che resterà per sempre nei libri di storia. Il suo addio è stato per molti doloroso, nonostante le complicazioni degli ultimi due anni, quando il fisico non gli garantiva più una certa continuità e, soprattutto, la solita lucidità che lo ha sempre contraddistinto. Il suo passaggio al Besiktas diviene così, forse, inevitabile e a commentarlo, ai microfoni de ilgiornaledellosport.net, è il padre Antonio:

"Evidentemente il Besiktas lo ha fatto sentire importante, lì lo hanno cercato, lo hanno voluto. Quindi non sono affatto sorpreso della sua decisione di trasferirsi a Istanbul. Non sono preoccupato dalla distanza fra me e i miei nipotini perché comunque per ora Ciro sta a Istanbul, ma i bambini per ora sono a Roma e me li sto godendo e spupazzando. Avremo modo di vederci spesso”