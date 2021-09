Lazio, Immobile riceve il premio "Facce da Spot" per l'impegno profuso nel sociale - VIDEO

Altro importante riconoscimento per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio giovedì 16 settembre ha ricevuto presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio il premio "Facce da Spot" ideato da Graziano Maria Scarabicchi e Maximiliano Gigliucci “due attori di successo delle pubblicità" e organizzato da BUUUBALL OFF COLORS, dedicato agli attori di campagne pubblicitarie oltremodo popolari, prestigiose e gradite dal pubblico.

Una giuria qualificata composta dal regista Sergio Martino, dal produttore Andrea Mazzoni (Ballandi Multimedia), dalla giornalista Lorella Ridenti, direttore di riviste e magazine, e dall’agente e produttore Gianluca Cannizzo (Cannizzo management) ha selezionato attori e personalità dell’intrattenimento audiovisivo (fra i quali Luca Argentero, Sandra Milo, Gianmarco Tognazzi, Mariagrazia Cucinotta, Lino Banfi, Gerry ScottiI, Carlo0 Conti, CIRO IMMOBILE, Tullio Solenghi, Carlo Cracco e altri) che si sono distinti nella comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e sociale.

L’evento, patrocinato dalle istituzioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, Roma Lazio Film Commission e SIAE), è stato presentato dai giornalisti Monica Marangoni e Pino Strabioli.

Nella circostanza la BUUUBALL OFF COLORS ha ritenuto opportuno conferire anche un PREMIO SPECIALE FACCE DA SPOT 2021 destinato a tutte le persone e personalità internazionali più o meno note (attori, campioni dello sport, cantanti, autorità istituzionali, scienziati...) che in questi ultimi due anni si sono profusi nelle attività di promozione e comunicazione sociale inerenti all’opera di contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19.

A tale proposito, l’attore Lino Banfi, in qualità di ambasciatore rappresentante, ha ritirato per conto di tutti questi personaggi il suddetto premio speciale direttamente dalle mani della professoressa Maria Rosaria Capobianchi, Direttrice del Laboratorio di Virologia presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Maria Rosaria Capobianchi è la biologa che alla guida del suo team, nel febbraio del 2020, ha isolato e sequenziato - prima ricercatrice al mondo - il virus SARS CoVid-19 e che rappresenta quella autorevole, prestigiosa e apprezzata eccellenza italiana che talora - anzi, quasi sempre - viene trascurata e dimenticata.