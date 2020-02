Lazio, Immobile tiene il passo: primo anche nella classifica marcatori storica

La Lazio gioca e Ciro Immobile segna, le due cose vanno ormai quasi di pari passo. La rete messa a segno ieri contro il Genoa dal bomber biancoceleste è la numero 27 in questo campionato di Serie A, un ritmo impressionante anche se paragonato alla intera storia del nostro massimo campionato. Sì, perché nella classifica marcatori storica della Serie A dopo 25 giornate Immobile ha appaiato Angelillo ed è in testa, ampiamente sopra anche a quell'Higuain che stabilì il record di gol in un campionato. Il sogno di Ciro continua a braccetto con quello della Lazio.

27▪️Immobile 19/20

27▪️Angelillo 58/59

26▪️Borel 33/34

25▪️Meazza 29/30

24▪️Higuain 15/16

23▪️Vieri 02/03

23▪️Nyers 49/50

23▪️Altafini 58/59

23▪️Guaita 34/35

22▪️Immobile 17/18

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche