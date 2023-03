Lazio, Impallomeni: "Che derby di Zaccagni, sorpreso dalla non convocazione in Nazionale"

TUTTOmercatoWEB.com

Stanno facendo molto discutere le convocazioni del ct Mancini che in vista degli impegni della Nazionale ha lasciato a casa a sopresa alcuni ottimi giocatori come Casale ma soprattutto Zaccagni, decisivo anche nella vittoria della Lazio nel derby contro la Roma. Sul tema e non solo ha detto la sua Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Top Zaccagni, 9 gol in campionato, grande derby che ha deciso con una rete. Sorprende il fatto che non sia stato convocato da Mancini, che farebbe comodo invece".

DERBY - "Ho visto un derby brutto ma molto intenso. Troppo esasperato, isteria collettiva nel finale che ha coinvolto tutti. Ha vinto meritatamente la Lazio. Espulsione di Ibanez? E' il terzo inciampo in un derby, sente troppo questa sfida, ma le leggerezze che commette, che sono individuali, sono l'effetto dell'atteggiamento diverso delle squadre. La Lazio prende subito il controllo della partita, commetti delle stupidaggini perché sei portato a farle. La Lazio aveva scelto il derby e lo si è visto, ha reagito il gruppo dopo le ultime sfide. La Roma è arrivata scarica invece e lo si è visto. Dybala completamente nullo".

CHAMPIONS - "Se non raggiunge la Champions è il fallimento di Sarri, perché ora come voleva lui ha solo l'impegno del campionato. Adesso non ci sono più alibi. Se tutte arrancano, quando puoi provarci?".