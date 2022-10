Lazio, Impallomeni: "Vi dico chi è l'unico sostituto di Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile fino al 2023. L'attaccante biancoceleste ha rimediato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra e ora Maurizio Sarri dovrà cambiare i piani in corsa in vista delle prossime gare. A dire la sua su chi potrebbe essere il sostituto del numero 17 è Stefano Impallomeni che ha così affermato ai microfoni di TMW Radio: "Io dico che l'unico giocatore che può sostituire Immobile oggi è Zaccagni, con Felipe Anderson e Pedro ai lati. E' l'unico che fa i tagli del napoletano. Per me può fare questo Sarri. Così l'equilibrio non lo alteri molto, anzi. Non c'è nessuno come Immobile ma l'unico con quelle caratteristiche è lui".