Lazio, in casa non conosci sconfitta: quarta serie più lunga d'Europa

La Lazio batte l'Inter in rimonta e ribadisce la propria infallibilità all'Olimpico. Tra le mura amiche i biancocelesti hanno totalizzato 10 vittorie e tre pareggi, l'ultima sconfitta risale all scorsa stagione in Lazio - Atalanta del 5 maggio. Lazio - Bologna del 20 maggio, più i 13 mtch dell'annata in corso rappresentano - come riporta Lazio Page - la quarta migliore striscia d'imbattibilità casalinga, dopo Liverpool (53), Juventus (32) e Barcellona (24).