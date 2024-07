Lazio, incidente sull'A4: un tifoso muore di rientro da Auronzo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La giornata di sabato 20 luglio è stata macchiata da un grave incidente avvenuto sull'autostrada A4 direzione Milano. All'altezza degli svincoli per la A13 (Padova Ovest) un mezzo pesante e sette auto sono state coinvolte in uno scontro tragico, che ha provocato la morte di un uomo di 55 anni e il ferimento di altre 17 persone. Le cause e la dinamica dell'accaduto sono al vaglio della Polizia Stradale. La vittima è un tifoso laziale di Carpineto Romano, che aveva trascorso, insieme ai suoi cari, le vacanze ad Auronzo di Cadore al fianco della squadra biancoceleste in ritiro ed era di ritorno a casa. La redazione de Lalaziosiamonoi.it si stringe alla famiglia e tutti gli amici e augura una pronta guarigione alle altre persone coinvolte nell'incidente.