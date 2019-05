Lazio, inizia il tour della Coppa Italia: prima tappa a via Calderini - FOTO

Inizia il tour della Coppa Italia nei Lazio Style. Prima tappa: il punto di via Calderini. Il trofeo è stato esposto per tutta la giornata, diventando meta dei tanti tifosi accorsi per ammirarla e fotografarla. Si incomincia da qui, per poi continuare domani e dopodomani allo store di Parco Leonardo. Un tour che vedrà coinvolti gli store ufficiali del club biancoceleste e quelli Macron: mercoledì 29 maggio, la Coppa Italia sarà esposta al Lazio Style di Valmontone, venerdì 31 a quello a Prenestina, il primo e il due giugno allo store di Romaest. A seguire, gli appuntamenti al Macron Store di Settebagni e di piazza San Silvestro, rispettivamente il 14 e 15 giugno.

