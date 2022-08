Lazio - Inter, Luis Alberto come Onazi: quando gli eroi partono dalla panchina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Inter è stata decisa dalla stoccata di Luis Alberto, suo il gol del momentaneo 2-1. La ciliegina di Pedro ha completato l'opera, ma è stato il Mago a sbilanciare la partita, fino a quel momento ferma sull'1-1, con un bolide dalla distanza. Il fantasista spagnolo ha fatto tanto parlare di sé in queste settimane (fino a che Tare non confermasse la sua permanenza il numero 10 era dato come promesso sposo al Siviglia), ma in campo riesce sempre a far tacere i rumors con giocate strabilianti. Sarri ha modificato il suo ruolo in uomo decisivo a partita in corso e la prestazione di questa sera dà ragione al mister: al 57' il Comandante lo ha buttato nella mischia e diciotto minuti dopo ha segnato l'eurogol.

IL DATO IN COMUNE CON ONAZI - Come riporta la pagina Twitter Opta non succedeva dall'8 maggio 2013 che un giocatore segnasse una rete da subentrato nelle sfide tra biancocelesti e nerazzurri in Serie A. In quell'occasione il bomber fu Onazi: il nigeriano subentrò al 60' a Ledesma e diciassette minuti più tardi arrivò la rete del definitivo 1-3 (la partita si giocò a San Siro).