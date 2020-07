Lazio, Inzaghi difende il gruppo. La moglie di Luis Alberto apprezza: "Bravo mister" - FT

"Questi ragazzi non me li tocca nessuno". Il messaggio di Simone Inzaghi è lo stesso. Nonostante gli infortuni, il calo della squadra e i numeri impietosi post-lockdown. Il tecnico ha sempre difeso pubblicamente i suoi ragazzi dalle critiche che sono piovute copiose nelle ultime settimane. Anche oggi, al termine della sconfitta contro la Juventus, ai microfoni di Sky ha ribadito: "Un gruppo che ha 14 punti in più rispetto all'anno scorso, ha vinto una Supercoppa. Non andava in Champions dal 2007, quando la Juventus era in Serie B, la Fiorentina partiva da -14 e il Milan da -8. Penso che i ragazzi non me li deve toccare nessuno". Parole particolarmente apprezzate dalla moglie di Luis Alberto, Patricia, che su Instagram ha condiviso il video, aggiungendo: "Bravo mister".

