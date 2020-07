Lazio, Inzaghi: "Dovremo allargare la rosa. Lukaku? L'ho punito perché..."

La Lazio esce sconfitta dall'Allianz Stadium. Il gol di Immobile non basta, finisce 2-1 per la Juventus. Per commentare la gara, al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: "Alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché siamo venuti qui con tanti problemi ma abbiamo fatto una partita di personalità. C'è un po' di dispiacere per quello che ci è accaduto dopo la sosta. In questo periodo gli episodi non girano dalla nostra parte: il palo di Ciro, il rigore subìto. Peccato perché volevamo prenderci un punto in questa partita e festeggiare in anticipo il ritorno in Champions".

CASO LUKAKU: "Ci sono degli orari e bisogna rispettarli. Jordan ha sbagliato sia la settimana scorsa che oggi e quindi mi è sembrato giusto punirlo".

RIGORE DI BASTOS: "Orsato e Mazzoleni sono due di cui ci si può fidare, ma vedendo l'azione ci sono dei dubbi perché non è chiaro se sia tocco di mano o no. Ma indipendentemente dall'episodio, dispiace per quanto si era fatto nel primo tempo".

ROSA E INFORTUNI: "Eravamo in dodici ad allenarci alla vigilia. Abbiamo giocato contro una squadra che se si fa male Higuain gioca Dybala. Quindi sono contento di quanto fatto. I miei ragazzi non me li deve toccare nessuno. Preparazione sbagliata? No, non c'è nulla di sbagliato nella preparazione che abbiamo fatto. Lulic e Leiva si sono operati e dovevano rientrare in un mese e mezzo, invece sono fuori da quattro. Correa si rompe un collaterale dopo 8 minuti con il Milan, preparazione non è sbagliata. Ramos, Marusic, Radu e Luis Alberto sono infortuni frutto delle gare ravvicinate. Potevamo farlo usando i giovani della Primavera, ma giocandoci lo Scudetto non me la sono sentita".

MERCATO: "E' normale che mi piacerebbe tenere i top players. Giocando la Champions dovremo ampiare la rosa e, senza infortuni, sarà più semplice giocare".