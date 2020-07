Juventus - Lazio, Sarri: "Scudetto ancora un'opportunità, Ronaldo impressionante"

Maurizio Sarri batte la Lazio e mette le mani sul nono scudetto consecutivo della Juventus. L'analisi post gara del tecnico bianconero ai microfoni di SkySport: "Lo scudetto è un'opportunità, come un gol, noi dobbiamo fare quattro punti e poi parleremo di obiettivo raggiunto. In questo momento sono tutti punti difficili, vediamo tra tre giorni come siamo, restiamo sul pezzo e pensiamo a portarli a casa. Ronaldo quando sente l'odore del gol è impressionante, ha un recupero incredibile tra una partita e l'altra, più che fisico mi piace l'aspetto mentale. Fuoriclasse nei piedi e nella testa. Quest'anno abbiamo preso dodici rigori contro, molti altri gol li abbiamo presi quando abbiamo staccato la spina in fase di vantaggio. Per la Champions questo calo non ci vorrà, stiamo parlando comunque di una roba atipica e sarà una Champions strana con tante squadre che hanno già chiuso il campionato e dopo una sosta che magari a qualcuno è costata un po' troppo. Noi ci dobbiamo focalizzare solo sul risultato da ottenere per la fase finale, ma prima chiudiamo il campionato nella maniera giusta".