Lazio, Inzaghi fissa l'obiettivo: manca solo un punto per i 300 in Serie A

Inzaghi è ormai simbolo di questa Lazio, la sua cavalcata in biancoceleste ha portato a risultati incredibili. Il tecnico sta collezionando record sulla panchina del club capitolino, ora è a un passo dal conseguirne un altro: manca solo un gradino per raggiungere i 300 punti in Serie A. Al momento lo storico recita 299 in 165 panchine, frutto di 89 vittorie e 32 parggi. La prossima sfida, con il Crotone, potrebbe essere l'occasione giusta per sfondare il muro dei 300.