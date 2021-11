Lazio - Juve, il ko interrompe la striscia da record all'Olimpico: il dato

Una brutta Lazio fa largo alla Juve che passa all'Olimpico con la doppietta su rigore di Bonucci. Senza Immobile non si segna, non si vince e si interrompe pure la striscia di risultati positivi all'Olimpico: come ricorda Lazio Page, i biancocelesti in casa non perdevano da 19 partite, era la seconda striscia più lunga d'Europa dopo quella dell'Inter (22).