Lazio - Juventus, Carrera: "Gara aperta a qualsiasi risultato. E sul post-nazionale..."

Alla vigilia di Lazio - Juventus, Massimo Carrera ha parlato della sfida nel match program condiviso sul sito ufficiale biancoceleste. L'ex difensore bianconero ed attuale allenatore ha spiegato il suo punto di vista: "Sarà una sfida tra due allenatori che sanno benissimo come gioca la propria squadra e per questo sarà una partita aperta qualsiasi risultato. Difficile parlare di favorite in gare così. Si ghiocherà sui dettagli e sugli espisodi, non c’è una favorita".

IMPORTANZA - "Per chi conta di più? È una partita importante per tutte e due. Entrambe sono in un momento particolare della stagione, con la Lazio che forse sta acquisendo più consapevolezza ma la Juventus ha l’obbligo di vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica. Ad oggi ha perso troppi punti co squadre meno forti".

I PERICOLI - "Difficile da dire, visto che di mezzo c’è stata la sosta per le nazionali e sappiamo cosa significa, si è visto già in altre occasioni. Infatti bisognerà valutare la condizione fisica e mentale dei giocatori che torneranno dagli impegni in nazionale. La stanchezza può giocare brutti scherzi".

