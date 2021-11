Lazio, Vieri amarcord su Instagram: "Che bella maglia" - FOTO

Bobo Vieri ha giocato una sola stagione alla Lazio, quella 1998/99, ma è comunque riuscito a lasciare il segno vincendo la Coppa delle Coppe da protagonista realizzando il primo dei due gol segnati in finale a Birmingham. Il bomber ha sempre speso parole dolci per la sua ex squadre e ogni tanto posta qualche vecchia foto sui social. Questa sera, preso da un attacco di nostalgia, ha pubblicato uno scatto amarcord mentre indossa la storica maglia a righe gialla e nera. Soffermandosi sulla casacca ha scritto: " Vintage Lazio, che bella maglia".