Lazio - Juventus, le statistiche: bilancio a favore dei bianconeri, ma nelle finali...

Lazio e Juventus sono pronte a sfidarsi all'Olimpico nell'anticipo domenicale delle 12:30. Entrambe, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, sono in risalita in campionato e stanno facendo bene nei rispettivi gironi di Champions League. Parlando del match non si può non pensare ai due 3-1 rifilati lo scorso anno dagli uomini di Inzaghi ai bianconeri, di cui uno in finale di Supercoppa Italiana. Sono tanti, tra l'altro, gli incroci delle due compagini nelle finali e se il bilancio complessivo di tutti gli scontri sorride alla Juve, la Vecchia Signora ha visto la Lazio alzare al cielo gli ultimi due trofei contesi tra le due squadre. Di seguito tutte le statistiche del match.

- La Juventus è la squadra che la Lazio ha sfidato più volte nella sua storia, ben 183: 94 le vittorie bianconere, 46 quelle dei biancocelesti e 43 i pareggi.

- Se si prendono in considerazione solo le partite di campionato sono 152 i precedenti: 81 le vittorie della Juventus e 34 quelle della Lazio. I bianconeri hanno segnato 269 gol mentre i capitolini 167.

- All’Olimpico sono state disputate 90 gare tra le due compagini: sono 30 le vittorie e 39 le sconfitte per la Lazio, 21 i pareggi.

- Contro la Juventus la Lazio ha vinto 2 degli ultimi 3 trofei conquistati. In entrambi i casi si tratta della Supercoppa Italiana, la prima vinta nel 2017 grazie al gol di Murgia nel finale e l’altra con il 3-1 dello scorso anno a Ryad. Tra di esse c’è stata anche la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta a maggio 2019.

- Lazio - Juventus è la finale di Supercoppa più ricorrente nella storia della competizione con 5 precedenti. Il bilancio è a favore dei capitolini che hanno alzato la coppa in 3 occasioni (stagione 98/99, stagione 17/18 e stagione 19/20).

- Le due squadre si sono incontrate ben 9 volte in match finali, 5 in Supercoppa e 4 in Coppa Italia (nella stagione 03/04 la finale si giocò in due match di andata e ritorno). Degli 8 trofei complessivi 4 sono stati alzati dai biancocelesti (3 Supercoppe e 1 Coppa Italia) e 4 dai bianconeri (2 Supercoppe e 2 Coppe Italia).

- Sono 12 i precedenti tra Inzaghi e la Juve: 4 successi e 8 sconfitte per il tecnico piacentino, nessun pareggio.

- L’ultimo pareggio in Serie A tra le due squadre risale a gennaio 2014 (1-1), da allora 10 successi bianconeri e 2 della Lazio.

- Nella striscia record dei 9 scudetti vinti consecutivamente dalla Juventus, la Lazio è la squadra contro cui i bianconeri hanno registrato il maggior numero di clean sheet in Serie A: 11 su 18 partite.

- Dopo una serie di ben 14 partite casalinghe senza vittoria contro la Juventus in campionato, la Lazio ha ottenuto la vittoria lo scorso anno con il 3-1 firmato da Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo. I biancocelesti non vincono due gare di fila contro la Juventus tra le mura amiche in Serie A dal 2001.

- Il bomber del confronto è Alessandro Del Piero con 14 gol. Paulo Dybala ha realizzato 7 reti contro la Lazio, facendo dei biancocelesti la sua vittima preferita.

- La Lazio è la squadra più sanzionata della Serie A con 19 gialli e 1 rosso, la Juve la seconda meno sanzionata con 7 ammonizioni e 2 espulsioni.