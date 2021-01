Lazio, l'avversaria della Champions: il Bayern Monaco vince e si laurea campione d'inverno

Dopo l'eliminazione a sorpresa dalla Coppa di Germania, il Bayern Monaco rialza la testa battendo 2-1 il Friburgo in Bundesliga. Subito i campioni in carica hanno alzato la voce con il gol del solito Lewandowski al 7' dopo che il VAR avesse negato due rigori proprio al Bayern. Nel secondo tempo gli ospiti sono rientrati in campo con la giusta carica e hanno pareggiato i conti al 62' con il gol di Petersen. Il pareggio dura poco: al 74' Thomas Muller riporta i suoi in vantaggio. Il finale di gara regala minuti palpitanti, con il Friburgo che prende una traversa durante i vari tentativi di riportare l'equilibrio sul tabellino, ma la squadra di Flick è riuscita a vincere confermando il primo posto e laureandosi campione d'inverno.