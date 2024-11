Lazio, l'elogio di Pastore: "Positività di Baroni percepita dalla squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio continua a stregare tutti, non solo i tifosi. Con il secondo posto in campionato, a pari merito con Atalanta, Fiorentina e Inter, la squadra di Baroni sta mandando un chiaro messaggio. Durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, programma di Cronache di Spogliatoio, Fernando Siani ha parlato della Lazio come una squadra su cui non vede segnali di calo. Giuseppe Pastore, in risposta, si è espresso così sui biancocelesti: "È una squadra che va totalmente dietro l'allenatore. Ha trovato fin da subito la quadra, non ho mai visto una Lazio che si sia ripensata. Dalla gara contro il Milan, con Tavares che ha fatto il panico, non è più cambiata. Baroni a 61 anni si è scoperto nel 'time of his life' come dicono gli inglesi, sta vivendo il momento migliore della sua carriera. La squadra ha percepito questa positività e gli va dietro, non c'è una nuvola sulla Lazio ad oggi".