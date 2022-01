Lazio, l'Europa League lancia il sondaggio su Twitter: c'è un biancoceleste

Ciro Immobile, grazie alla doppietta segnata contro la Salernitana, si è riappropriato del primo posto della classifica capocannonieri. Il capitano della Lazio è a quota 17 gol e ha superato Dusan Vlahovic, fermo a 16 (il serbo giocherà questa sera). Oltre alle reti, King Ciro gioca con la squadra e aiuta anche in fase difensiva. Per questo l'attaccante è stato inserito dalla pagina Twitter dell'Europa League per scegliere il migliore del weekend. Insieme al biancoceleste ci sono Haaland, Evanilson e Ben Yedder.

Top performer this weekend?



Evanilson ️️️

Erling Haaland ️️

Ciro Immobile ️️

Ben Yedder ️️🅰️#UEL pic.twitter.com/6xfUl46nhj — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 17, 2022