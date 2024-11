Lazio, l'ex arbitro Calvarese: "Espulsione inventata. Su Pellegrini rigorino" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lazio-Cagliari, oltre a tre punti importantissimi per la classifica dei biancocelesti, si porta dietro anche diverse polemiche arbitrali. Si parla degli errori nella gestione arbitrale di Ayroldi, specialmente per ciò quel che riguarda il rigore guadagnato da Pellegrini e le espulsioni di Mina e Adopo, che hanno lasciato il Cagliari in 9. Sull'argomento è intervenuto anche l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che attraverso un'analisi degli episodi su Instagram, ha sostenuto che l'espulsione su Mina fosse inventata e ha definito quello su Pellegrini un "rigorino".

Queste le sue parole e il video social: "Ayroldi è la ciliegina sulla torta di un weekend davvero brutto per gli arbitri, eppure lui era uno di quelli che fino a qualche tempo fa doveva giocarsi la carica da internazionale. Riesce a sbagliare quasi tutto e perde la testa: il rigore è uno di quei rigorini che vediamo fischiare sempre di più in Serie A e che il Var fa fatica levare. L’espulsione di Yerri Mina è completamente inventata, forse c’è il primo giallo per un fallo su Isaksen, non si capisce se lo prende ma ci può stare; quello su Castellanos è davvero troppo poco. Ci vuole talento a dare il secondo giallo in una protesta di 5/6 calciatori del Cagliari prendendo quello già ammonito".