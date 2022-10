Lazio, l'ex Bonanni boccia Sarri: "Lui il flop di giornata. Con Milinkovic doveva..."

Fonte: TMW Radio

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Top e Flop della giornata. Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio ha fatto la classifica degli episodi di questo turno di campionato. L'ex giocatore della Lazio ha bocciato i biancocelesti, in particolare le mosse di Sarri: "Il flop la Lazio, che ha sbagliato la partita, merito della Salernitana. Il flop più che alla squadra lo do a Sarri. Se hai il pericolo che Milinkovic prenda il giallo, meglio metterlo prima e non dopo".

ARBITRI - "Alleno gli Allievi ora e purtroppo mi ritrovo degli arbitri anche di età più piccola rispetto alla partita che si va ad arbitrare. E' difficoltoso, perché sono lasciati da soli e condizionati in certe circostanze. E' difficile poi arrivare a fare gli arbitri. Anche in queste categorie non ci sono più".