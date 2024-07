Lazio, l'ultima amichevole in ritiro ad Auronzo: arriva la Triestina

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Tre su tre. La Lazio chiude la sua preparazione estiva sotto le Tre Cime di Lavaredo con l'ultima amichevole dopo quelle contro l'Auronzo e contro il Trapani. Sul prato dello Zandegiacomo è attesa la Triestina di Bordin, squadra di Serie C. In casa biancoceleste c'è attesa per gli esordi degli ultimi arrivati Castrovilli e Zaccagni. Da monitorare, invece, le condizioni degli infortunati Cataldi, Dele-Bashiru e Tavares (ormai fermo). Patric e Cancellieri hanno recuperato. Fischio d'inizio alle ore 18.