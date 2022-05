Lazio, la classifica dei giocatori più utilizzati da Sarri

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Lo stile di Sarri è stato ampiamente sviscerato e analizzato durante il campionato della Lazio di quest'anno. Dati alla mano, Milinkovic è stato il giocatore più impiegato dal tecnico biancoceleste nel corso della stagione con 3.777' minuti di gioco. Con 11 gol e ben 12 assist, il Sergente ha saputo portare a termine una stagione d'oro. Al secondo posto vediamo Felipe Anderson che ha giocato tutti i match di stagione: 48 presenze in cui ha avuto alti e bassi. Sul podio c'è anche Immobile, che con 3.356 minuti di gioco ha trascinato la squadra nella quasi totalità del campionato. Per portare a termine l’obiettivo europeo e il quinto posto Sarri ha impiegato, classificati per minutaggio:

-Sergej Milinkovic-Savic: 3.777’ in campo;

-Felipe Anderson: 3.593’ in campo;

-Ciro Immobile: 3.356’ in campo;

-Luiz Felipe: 3.333’ in campo;

-Adam Marusic: 3.332’ in campo;

-Francesco Acerbi: 3.077’ in campo;

-Luis Alberto: 3.003’ in campo;

-Thomas Strakosha: 2.790’ in campo;

-Elseid Hysaj: 2.609’ in campo;

-Pedro: 2.564’ in campo.