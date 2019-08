Lazio, la lista (provvisoria) consegnata alla Lega: ci sono Wallace e Durmisi, out Jony

La scadenza era fissata per oggi a mezzogiorno. La Lazio ha rispettato i tempi e, alla vigilia della sfida con la Sampdoria, ha consegnato alla Lega Calcio la lista dei 25 per la Serie A. Un elenco provvisorio (composto da 23 calciatori), che varrà solo per le prime due giornate di campionato: match di Marassi e il derby con la Roma. Nell'elenco dei 17 over 22 figurano sia Wallace che Durmisi, anche se entrambi sono sul piede di partenza. Mentre non è stato inserito Jony, ancora in attesa del transfer da parte della Fifa. Non appaiono i nomi dei giovani Luiz Felipe, André Anderson e Adekanye, tutti Under 22. Di seguito l'elenco completo:

Lista Over 22

Proto, Wallace, Lukaku, Durmisi, Bastos, Radu, Vavro, Patric, Leiva, Berisha, Luis Alberto, Correa, Lulic, Milinkovic, Marusic, Caicedo.

Lista Over 22 Formati in Italia

Immobile, Parolo, Acerbi, Lazzari.

Lista Over 22 Formati nel Club

Strakosha, Guerrieri, Cataldi.