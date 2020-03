Lazio, la Macron dona 100mila euro al Policlinico di Bologna

C’è un’Italia in emergenza, ma anche un’Italia solidale. L’azienda Macron, che firma le tenute sportive della Lazio e di tantissime altre squadre, ha donato 100mila euro a favore del Policlinico Sant’Orsola di Bologna a nome di tutti i dipendenti. Lo fa sapere, tramite un comunicato, il Ceo Gianluca Pavanello: “Un gesto dovuto per fornire un concreto supporto per meglio affrontare questa emergenza”. L’ospedale è impegnato in prima linea nella lotta alla pandemia del Coronavirus che ha colpito l’Italia e tutto il mondo.

