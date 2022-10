Lazio, la pazza idea circola tra i tifosi: "Sarri, convinci Higuain!"

TUTTOmercatoWEB.com

Una suggestione che corre sui social, che stuzzica e sa di vintage, ma che molti vorrebbero tornasse attuale: “Sarri, perché non convinci Higuain a rinviare l’addio al calcio e a fare sei mesi a Roma?”, si chiede qualcuno. Il Pipita ha appena dato l’addio al calcio, ha giocato ieri l’ultima partita con il Miami, in MLS, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 35 anni, ha la stessa età di Benzema che ha appena vinto il Pallone d’Oro. Higuain ha voluto dire basta, ha spiegato di volersi ritirare quando era ancora in uno stato di forma dignitoso, di non volersi trascinare, nell’ultima stagione ha segnato 16 gol in 28 presenze, alcune molto belle. Il Pipita ha dichiarato di voler studiare da mental coach, potrebbe rimanere nel mondo dello sport e del calcio con un nuovo ruolo.

MAESTRO - A Roma, però, c’è chi sogna una reunion con Sarri, con l’allenatore che più di ogni altro ha esaltato le caratteristiche dell’argentino, portandolo al record di gol segnati in una singola stagione di Serie A (36), record che sarebbe stato eguagliato da Immobile quattro anni dopo. Una telefonata di Sarri potrebbe far cambiare idea a Higuain? Il rapporto tra i due è speciale, simile a quello di un padre con un figlio, l’argentino s’è esaltato sotto la guida del Comandante: “Il primo anno ho sofferto il calcio italiano, il secondo anno ho fatto un po’ meglio. Al terzo anno, con Maurizio Sarri, giocavamo a memoria e in modo meraviglioso: prima di lui ero incerto sul continuare a Napoli - ha dichiarato Higuain alla Bobo Tv nel 2021 -, Maurizio mi ha chiamato nel suo ufficio e in cinque minuti mi ha convinto. Mi ha fatto fare 36 gol, con soli tre rigori, è stato un grande maestro per me”. I due hanno vissuto insieme a Napoli e poi anche a Torino, nella stagione 2019-2020, quando Higuain segnò 11 gol tra campionato e coppe.

THE LAST DANCE - Ora in molti sognano che Sarri possa convincere di nuovo il Pipita a rimettersi in gioco, ad accettare un’ultima sfida, in modo da avere in rosa i due recordman del campionato italiano. Un’utopia? Possibile, soprattutto perché l’argentino sembra davvero convinto a dire basta, ma chissà che una chiamata del vecchio maestro non possa rivoluzionare i piani di Higuain e convincerlo a vivere anche lui una sorta di The Last Dance.