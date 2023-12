Lazio, la qualificazione agli ottavi fa volare l'Italia in Champions: i dettagli

La Champions League sta per cambiare. Infatti, due leghe verranno premiate con posti extra nella messa competizione europea, dalla prossima stagione. Si qualificheranno quattro club in più rispetto al formato attuale e due di questi posti andranno ai campionati che si comportano meglio in tutte e tre le competizioni europee in questa stagione. Come ricorda il portale Espn, si tratta del miglior coefficiente medio di tutte le squadre che partecipano in Europa per ciascun paese.

Ogni vittoria vale due punti coefficiente, un pareggio uno e non ottieni nulla per una sconfitta. Così, dopo la fine delle partite della fase a gironi di Champions League, e tenendo conto dei punti bonus per i club che hanno già prenotato un posto per gli ottavi di finale, tra cui la Lazio, qui sotto troverete la top 10. Attualmente, la corsa per due posti extra sarà tra le prime quattro: Germania, Inghilterra, Italia e Spagna.

LA POSIZIONE DELL'ITALIA:

1. Germania, 13.36

2. Italia, 13.14

3. Inghilterra, 13.12

4. Spagna, 12.06

5. Francia, 10:42

6. Belgio, 10.20

7. Repubblica Ceca, 9:25

8. Turchia, 9:00

9. Danimarca, 8,50

10. Paesi Bassi, 8.20