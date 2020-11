Lazio, La Repubblica: "Confermati tre calciatori positivi, saltano la Juve"

Il caso tamponi continua a tenere banco in casa Lazio. Aspettando comunicazioni ufficiali, iniziano a circolare nuove indiscrezioni riguardo i calciatori considerati positivi dalla Uefa. Nel pomeriggio La Repubblica ha pubblicato un articolo in merito. "Un altro laboratorio (Campus Biomedico) ha certificato quello che la Lazio temeva. Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha sono davvero positivi", si legge sul sito del quotidiano. "E visto che l’Istituto superiore per la sanità non fa distinzione tra positivo o debolmente positivo - si legge - e che si tratta del terzo tampone che fornisce lo stesso esito, la questione inizia a farsi seria. Ora, i tre chiaramente non potranno giocare domenica contro la Juve". Ora dovrà essere chiarito cosa sia successo una settimana fa, quando dopo un test positivo per la Uefa, erano immediatamente tornati negativi per il campionato, salvo poi manifestare nuovamente positività: all’Uefa e ora al Campus.